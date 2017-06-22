Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не стал проливать свет на ситуацию со своим контрактом и возможным уходом Криштиану Роналду.

Несколько дней назад президент Реала Флорентино Перес заявил, что первым делом после переизбрания постарается продлить контракт с Зиданом. По информации некоторых СМИ, французский наставник уже подписал новое соглашение.

"Новый контракт? Вы о чем?", — цитирует Зидана AS.

Француза также спросили про ситуацию с Криштиану Роналду, который якобы хочет покинуть Реал.

"Я вам ничего не скажу", — отрезал француз.

В нынешнем сезоне Реал под руководством Зидана выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.