Испания

Адвокаты вингера Реала Криштиану Роналду утверждают, что португалец заплатил на 265 448 евро и 80 евроцентов больше, чем требовалось.

Криштиану Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 14 млн евро. Но сам португалец отметает любые правонарушения. По данным COPE, защита португальца не согласна с обвинением по 3 пунктам.

1. Какая доля доходов от имиджевых прав была получена в Испании?

Существует огромное различие между тем, что Роналду заплатил в казну и тем, что хотело бы получить испанское казначейство. Защита Криштиану, Impatriados Law, утверждает, что игрок должен платить налоги только с того, что получил "из испанских источников". Этот случай первый в истории и еще не имел прецедентов.

По информации Nielsen Report, испанский рынок принес Роналду только 6,1% дохода от имиджевых прав – благодаря соцсетям, телевизионной аудитории и местным брендам.

- Юристы утверждают, что Роналду платил 20% от всех имиджевых контрактов, связанных с Испанией, пользуясь максимальной ставкой Казначейства Великобритании.

- По нормам испанского законодательства, Криштиану должен заплатить от 50 до 60% налога.

2. Почему Роналду заплатил налоги в 2014 году, а не ежегодно с 2009?

- Защита Роналду утверждает, что Криштиану заплатил в 2014 году, потому что тогда получил деньги от Tollin, компании, которая занималась его имиджевыми правами. При этом юристы настаивают, что Криштиану заплатил добровольно и никогда не скрывал свои доходы.

В 2014 году он заплатил 2 845 891,97 евро. При этом, если бы португалец платил ежегодно, то ему пришлось бы заплатить 2 589 443,17 евро – на 265 448,8 меньше.

- Сторона обвинения утверждает, что Tollin – всего лишь фикция и Роналду должен был платить ежегодно.

3. Имиджевые права – это продажа движимого капитала или же экономические услуги?

- Юристы игрока классифицируют имиджевые права как движимый капитал, который подпадает под более низкое налогообложение.

- Прокуратура утверждает, что это экономическая деятельность и процентная ставка должна быть выше.

Выводы защиты Роналду

"Расхождения в учете прибыли, полученной от передачи имиджевых прав носят не криминальный характер и должны быть разрешены в административном суде. Налогоплательщик не скрывал свои доходы и платил налоги тогда, когда получал денежные средства. Если бы он следовал требованиям казначейства, то заплатил бы меньше, пусть даже это и было бы в его интересах".