Испания

Полузащитник Манчестер Юнайтед прокомментировал не состоявшийся трансфер Антуана Гризманна в Англию.

Длительное время Манчестер Юнайтед вел переговоры с мадридским Атлетико по трансферу французского нападающего. Однако после того, как стало известно, что Матрасники не смогут покупать футболистов нынешним летом, Гризманн принял решение не покидать клуб и провести следующий сезон в Испании.

Это решение форварда прокомментировал его партнер по сборной Франции Поль Погба:

"Я желаю счастья Гризманну. Если он обретет его в Атлетико, в Манчестер Сити, где угодно, я это приму. Он один из лучших игроков в мире. То же самое касается Златана, если он будет счастлив в другом месте, я буду счастлив за него", — цитирует Погба Telefoot.

Также Погба рассказал о своих впечатлениях от первого сезона после возвращения в Манчестер.

"Мы получили три трофея и место в Лиге Чемпионов, которое было главной целью. Я доволен. Лига чемпионов — это то чего я хотел. В следующем году целью станет чемпионство в АПЛ".