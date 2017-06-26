Юные футболисты академии Барселоны одолели сверстников из Реала в решающем поединка турнира в США.
laliga.es
26 июня 2017, 15:09
В финал престижного турнира La Liga Promises, который прошел в США, вышли академии Реала и Барселоны.
На пути к финалу Сливочные и блаугранас одержали по пять побед, а команда из Каталонии умудрилась не пропустить ни одного гола.
Финальный поединок получился очень драматичным. Счет в матче открыла Барселона, однако Реал не опускал руки и смог забить дважды и повести в счете.
Тем не менее, триумфатором турнира все-таки оказалась Барселона — юные сине-гранатовые смогли сравнять счет, а затем вырвали победу — 3:2.
Представляем вашему вниманию видео победного гола Икера Браво.
Отметим, что совсем недавно Барселона U-12 оформила чемпионство.