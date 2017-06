В финал престижного турнира La Liga Promises, который прошел в США, вышли академии Реала и Барселоны.

На пути к финалу Сливочные и блаугранас одержали по пять побед, а команда из Каталонии умудрилась не пропустить ни одного гола.

Финальный поединок получился очень драматичным. Счет в матче открыла Барселона, однако Реал не опускал руки и смог забить дважды и повести в счете.

Тем не менее, триумфатором турнира все-таки оказалась Барселона — юные сине-гранатовые смогли сравнять счет, а затем вырвали победу — 3:2.

Представляем вашему вниманию видео победного гола Икера Браво.

✅ Top scorer (5 ⚽️)

✅ Scores the winner



Iker Bravo delivers the title for @FCBmasia at the International #LaLigaPromises! 🇺🇸 pic.twitter.com/4pgIagSRhP