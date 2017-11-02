Испания

Нападающий Атлетико Фернандо Торрес может уйти из клуба уже зимой.

О намерении Торреса покинуть Атлетико сообщает Cadena Ser.

Испанец недоволен отсутствием игровой практики в достаточном объеме, поэтому хочет покинуть клуб. Эль Ниньо уже рассматривает предложения из Китая и США, утверждает источник.

В первых 10 турах Ла Лиги Торрес лишь раз вышел в основе Атлетико и еще 5 – на замену. В этих матчах Фернандо не забивал и не делал результативных передач.

В январе конкуренция в линии атаки "матрасников" обострится, поскольку за клуб сможет играть Диего Коста, вернувшийся из Челси.

Контракт Торреса с Атлетико действует до конца нынешней кампании.

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