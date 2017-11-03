Испания

Нападающий Альбасете Роман Зозуля не включен в заявку на матч первенства Испании в Сегунде против Райо Вальекано.

В субботу Роман Зозуля имел шанс отомстить на футбольном поле ультрас Райо Вальекано, которые летом обозвали украинского форварда нацистом и фактически сорвали его аренду в Райо из Бетиса.

Однако руководство Альбасете решило не накалять ситуацию и не включило Романа в список 18-ти футболистов, которые отправятся в Мадрид.

После 12-го тура Зозуля является лучшим бомбардиром команды (вместе с Сесаром де ла Хос), забив два мяча в девяти матчах.

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