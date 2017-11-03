Полузащитник Реала Гарет Бэйл вернулся в общую группу.
twitter.com/GarethBale11
03 ноября 2017, 20:23
Валлийский хавбек "королевского клуба" уже вскоре может начать вновь радовать своей игрой фанатов Реала.
По информации AS, Бэйл возобновил тренировки в общей группе команды. Полузащитник не выступал из-за травмы больше месяца.
Сообщается, что он не сыграет в следующем матче чемпионата из-за того, что пока еще не набрал оптимальную форму.
Также источник сообщил, что защитник Рафаэль Варан продолжил тренироваться по индивидуальной программе.