Испания

Форвард Реала Криштиану Роналду не определился со своим будущим.

Лучшему футболисту мира по версии ФИФА Криштиану Роналду через несколько месяцев будет 33 года и многие пытаются предугадать, что он будет делать после завершения карьеры.

"Мне очень сложно сказать, чем я буду заниматься в будущем. Однако мне ясно одно: я люблю жить настоящим", — передает слова Роналду Marca.

"Я понимаю, что не буду молодым вечно, но честно говоря на сегодняшний день я не вижу себя в роли тренера. Меня всегда мотивировало, что мне нравится играть в футбол. Я отлично себя чувствую и хочу продолжать выступать", — добавил португалец.

В нынешнем сезоне Роналду уже отметился шестью голами в четырех матчах Лиги чемпионов, но в чемпионате Испании дела у него идут не лучшим образом — всего один гол.

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