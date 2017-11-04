Испания

Наставник Реала Зинедин Зидан ответил на критику в свой адрес.

Последние неудачные игры Реала вызвали волну негодования среди болельщиков, которые обвиняют в провальных результатах главного тренера команды Зинедина Зидана.

Сам француз заявил, что принимает замечания в свой адрес, однако не считает себя таким уж плохим специалистом.

"Возможно, в нынешнем сезоне я не лучший тренер на планете, я это принимаю", — сказал француз.

"Тем не менее, я и не худший в мире. Я всегда стараюсь сохранять нейтралитет, неважно касается ли дело эйфории вокруг наших побед или же разочарования от того, что дела у нас не складываются. Точно так же я относился ко всему и когда был игроком".

"Сейчас я и мои футболисты думаем о том, что мы все те же люди, которые добивались успеха в последние годы. Мы недовольны двумя проигранными матчами, но это не меняет наших итоговых целей", — заключил Зидан.

В данный момент Реал с 20 очками в активе занимает третью строчку в Примере, отставая от лидирующей Барселоны уже на 8 пунктов.

В Лиге чемпионов "королевский клуб" располагается на втором месте в группе, из которой Тоттенхэм уже обеспечил себе выход в плей-офф.