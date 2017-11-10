Испания

Нападающий Челси Альваро Мората не отрицает возможного возвращения в мадридский Реал.

Бывший форвард Реала прокомментировал возможность возвращения в мадридский клуб в интервью испанскому изданию AS.

"Конечно, я бы вернулся в мадридский Реал. Но это может случиться только после того, как я все выиграю с Челси и оставлю свой след в этом клубе.

Очень сложно ответить отказом Реалу, когда ты являешься фанатом клуба. Честно говоря, не думаю, что это когда нибудь произойдет, но не хочу загадывать на перед. Сейчас я об этом не думаю, меня все устраивает в Лондоне", — рассказал Мората.

"Сыграть в финале ЛЧ против Реала? Конечно я бы хотел этого, и чтобы мы при этом победили. Надеюсь, что мы все же не пересечемся, но я буду готов к встрече с ними в финале, без сомнений", – приводит слова Мораты AS.

Напомним, что Мората перебрался в Челси именно из Реала. Ранее он уже возвращался в "королевский клуб" после выступлений в Ювентусе.