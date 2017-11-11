Испания

Содержание валлийского вингера Гарета Бэйла дорого обходится Реалу.

Реал подписал Бэйла 1-го января 2013 года за 100,7 млн евро. На тот момент валлиец стал самым дорогим игроком в истории футбола. Однако за 4 года Гарету не то, что не удалось заменить Криштиану Роналду в роли лидера мадридцев – он пропустил более трети возможных матчей из-за травм.

Издание AS подсчитало, что каждый матч Гарета обходился Реалу в 1 миллион 60 тысяч 377 евро. Учитывая зарплату и сопутствующие расходы, Бэйл на данный момент обошелся Реалу в 168,6 млн евро, а при этом сыграл только в 159 матчах за 4 года.

За это время Бэйл выиграл с Реалом 3 Лиги чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании, клубный чемпионат мира (дважды), два Суперкубка Европы и 1 Суперкубок Испании.

Предполагается, что летом в Гарете был заинтересован Манчестер Юнайтед, но валлиец решил остаться в Реале.

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