Испания

Атакующий полузащитника Лиона Набиль Фекир может перебраться в мадридский Реал.

Мадридский Реал может найти усиление в полузащитника французского Лиона Набиле Фекире. Об это сообщает AS, ссылаясь на SFR Sport.

Действующее соглашение Фекира с Лионом рассчитано до лета 2020 года. Сколько Реал готов предложить за 24-летнего игрока не сообщается. Ранее появилась информация, что "бланкос" готовы потратить 200 млн евро на игрока топ-уровня.

Отметим, что интерес к Фекиру также проявляет главный конкурент Реала Барселона. Манчестер Юнайтед и Ювентус — еще одни претенденты на футболиста.

В нынешнем сезоне Фекир сумел отметиться 12 голами в 15 матчах о всех турнирах.