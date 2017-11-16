Испания

Экс-полузащитник Барселоны Роналдиньо будет поддерживать своего друга Лионеля Месси даже если тот покинет клуб, но бразилец надеется, что Лео останется.

Контракт Лионеля Месси с Барселоной истекает в конце сезона и стороны все еще не продлили соглашение. В СМИ время от времени возникают слухи, что Лео может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити.

Роналдиньо попросили прокомментировать эту ситуацию.

"Мне сложно говорить, ведь Лео – мой близкий друг. Поэтому я желаю ему только счастья", — заявил Роналдиньо Goal.

"Если его сердце сделает выбор в пользу другого клуба, то я поддержу Месси, даже несмотря на то, что являюсь послом Барселоны. Но надеюсь, он решит остаться в клубе. Лео будет делать разницу, где бы он ни играл".

В нынешней кампании на счету Месси 15 голов и 4 ассиста в 15 матчах за Барселону в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.