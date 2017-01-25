Украинский полузащитник Александр Караваев отметился голевой передачей в поединке с Амедом в Кубке Турции (3:0).
Александр Караваев, ФК Фенербахче
25 января 2017, 19:20
24-летний хавбек ассистировал Салиху Учану на 8-й минуте встречи, когда тот открыл счет.
Караваев отыграл весь матч до финального свистка.
Фенербахче — Амед 3:0
Голы: Учан, 8, ван Перси, 37, 44 (с пенальти)
Фенербахче: Фабиано, Кейбаши, Оздемир, Полат, Гулеви (Нойштедтер, 71), Караваев, Коса, Штох, Каракос, Учан (Шехит, 60), ван Перси (Фернандао, 61)