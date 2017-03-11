Турция

Football.ua представляет анонс четырех поединков чемпионата Турции, которые вы сможете увидеть уже сегодня.

Кардемир Карабюкспор — Аданаспор

Суббота, 12:30, Карабюк, Йенишехир

В домашних стенах Карабюкспор представляет собой угрозу для любой команды.

Хозяева находятся в лучше форме и имеют в своем составе более квалифицированную группу игроков, в то время как выездная команда выглядит обреченно.

Ожидается уверенная победа Карабюкспора.

Ориентировочные составы:

Кардемир Карабюкспор: Шахин — Зангин, Нунке, Гэман, Латовлевич — Гюльселам, Поко, Траоре, Лазаревич — Ятабаре, Селезнев

Аданаспор: Итандж — Диган, Диди, Рамос, Пехливан — Алтындаг, Оздемир — Рони, Коман, Винисиус — Гейе

Интересные факты:

- Карабюкспор выиграл последние четыре матча в чемпионате.

- Аданаспор проиграл последние четыре матча в чемпионате.

- Карабюкспор забивал минимум два мяча в последних трех матчах против Аданаспора во всех турнирах.

прогноз 2:0

Османлыспор — Бурсаспор

Суббота, 15:00, Анкара, Еникент Асаш

Победа в матче против Газиянтепспор в прошлом тура была очень важна для Бурсаспора, они смогли найти свою игру.

Но со всеми имеющимися травмами и дисквалификациями гостям придется очень нелегко. Османлыспор попытается воспользоваться отсутствием большого количества игроков у Османлыспора.

Ориентировочные составы:

Османлыспор: Арыкан — Вршаевич, Чюрюксу, Прохазка, Пинту — Чагыран, Карлос, Н'Диайе — Махер, Вебо, Регаттен

Бурсаспор: Текин — Йович, Конук, Эрсой, Бехич — Фати, Юдже — Валье, Баталья, Джон — Канатсызкуш

Не сыграют: Умар — Озчал, Озгенч, Киса, Тасдемир, Сивок

Интересные факты:

- Бурсаспор проиграл последние шесть выездных матчей в чемпионате.

- Османлыспор проиграл последние четыре домашних матча в чемпионате.

- Бурсаспор не проигрывал в последних 5 встречах против Османлыспора.

прогноз 1:2

Газиянтепспор — Касымпаша

Суббота, 18:00, Газиантеп, Антеп Камил Оджак

Касымпаша будет фаворитом в этом матче, но, как и большинство команд середины турнирной таблицы, они могут терять очки в матчах, где должны побеждать.

Тем временем, Газиянтепспор просто не может достигать результатов, которые могли бы оставить команду в чемпионата. Хотя, в игре хозяев наблюдается некий подъем.

В этом матче гости должны увозить домой победу.

Ориентировочные составы:



Газиянтепспор: Виктор — Ярдымчы, Уоллес, Сюме, Низам — Кисляк, Фатау — Бен-Хатира, Марсиньо, Йылмаз — Гиля

Касымпаша: Кёсе — Попов, Отигба, Садику, Вейню — Кастро, Дурак, Павелка — Торун, Койта, Эдуок

Не сыграют: Демир, Кочаклы — Тити, Этунди, Сари

Интересные факты:

- Газиянтепспор не побеждал в 12 из последних 13 матчей в чемпионате.

- Касымпаша забивала минимум 2 мяча в последних трех играх с Газиянтепспором на выезде во всех турнирах.

прогноз 1:3

Галатасарай — Генчлербирлиги

Суббота, 18:00, Стамбул, Тюрк Телеком Арена

Галатасараю придется играть без Снайдера и Брумы — двух лучших игроков атаки в этом сезоне, но и без них команда в состоянии создавать голевые моменты и реализовывать их.

Гости не обладают самой надежной защитой и много пропускают.

Хозяевам нужна победа в этом матче, чтобы сильно не отстать от тройки лидеров чемпионата.

Ориентировочные составы:

Галатасарай: Муслера — Шеджу, Кайя, Калик — Кароль, Инан, Джигерджи, Озтекин — Жозуэ, Дердийок, Родригеш

Генчлербирлиги: Хопф — Огуз, Кларо, Политевич, Караэр — Шахин, Халили — Дуруэр, Бади, Карабулут — Мурики

Не сыграют: Азиз, Снайдер, Брума, де Йонг (все Галатасарай)

Интересные факты:

- Генчлербирлиги не забивал в последних четырех выездных матчах в чемпионате.

- Генчлербирлиги проиграл последние четыре матча.

- Галатасарай побеждал в последних трех играх против Генчлербирлиги во всех турнирах.

прогноз 3:0

Артем Голобоков, Football.ua