Football.ua представляет анонс четырех поединков чемпионата Турции, которые вы сможете увидеть уже сегодня.
Кардемир Карабюкспор — Аданаспор
Суббота, 12:30, Карабюк, Йенишехир
В домашних стенах Карабюкспор представляет собой угрозу для любой команды.
Хозяева находятся в лучше форме и имеют в своем составе более квалифицированную группу игроков, в то время как выездная команда выглядит обреченно.
Ожидается уверенная победа Карабюкспора.
Ориентировочные составы:
Кардемир Карабюкспор: Шахин — Зангин, Нунке, Гэман, Латовлевич — Гюльселам, Поко, Траоре, Лазаревич — Ятабаре, Селезнев
Аданаспор: Итандж — Диган, Диди, Рамос, Пехливан — Алтындаг, Оздемир — Рони, Коман, Винисиус — Гейе
Интересные факты:
- Карабюкспор выиграл последние четыре матча в чемпионате.
- Аданаспор проиграл последние четыре матча в чемпионате.
- Карабюкспор забивал минимум два мяча в последних трех матчах против Аданаспора во всех турнирах.
прогноз 2:0
Османлыспор — Бурсаспор
Суббота, 15:00, Анкара, Еникент Асаш
Победа в матче против Газиянтепспор в прошлом тура была очень важна для Бурсаспора, они смогли найти свою игру.
Но со всеми имеющимися травмами и дисквалификациями гостям придется очень нелегко. Османлыспор попытается воспользоваться отсутствием большого количества игроков у Османлыспора.
Ориентировочные составы:
Османлыспор: Арыкан — Вршаевич, Чюрюксу, Прохазка, Пинту — Чагыран, Карлос, Н'Диайе — Махер, Вебо, Регаттен
Бурсаспор: Текин — Йович, Конук, Эрсой, Бехич — Фати, Юдже — Валье, Баталья, Джон — Канатсызкуш
Не сыграют: Умар — Озчал, Озгенч, Киса, Тасдемир, Сивок
Интересные факты:
- Бурсаспор проиграл последние шесть выездных матчей в чемпионате.
- Османлыспор проиграл последние четыре домашних матча в чемпионате.
- Бурсаспор не проигрывал в последних 5 встречах против Османлыспора.
прогноз 1:2
Газиянтепспор — Касымпаша
Суббота, 18:00, Газиантеп, Антеп Камил Оджак
Касымпаша будет фаворитом в этом матче, но, как и большинство команд середины турнирной таблицы, они могут терять очки в матчах, где должны побеждать.
Тем временем, Газиянтепспор просто не может достигать результатов, которые могли бы оставить команду в чемпионата. Хотя, в игре хозяев наблюдается некий подъем.
В этом матче гости должны увозить домой победу.
Ориентировочные составы:
Газиянтепспор: Виктор — Ярдымчы, Уоллес, Сюме, Низам — Кисляк, Фатау — Бен-Хатира, Марсиньо, Йылмаз — Гиля
Касымпаша: Кёсе — Попов, Отигба, Садику, Вейню — Кастро, Дурак, Павелка — Торун, Койта, Эдуок
Не сыграют: Демир, Кочаклы — Тити, Этунди, Сари
Интересные факты:
- Газиянтепспор не побеждал в 12 из последних 13 матчей в чемпионате.
- Касымпаша забивала минимум 2 мяча в последних трех играх с Газиянтепспором на выезде во всех турнирах.
прогноз 1:3
Галатасарай — Генчлербирлиги
Суббота, 18:00, Стамбул, Тюрк Телеком Арена
Галатасараю придется играть без Снайдера и Брумы — двух лучших игроков атаки в этом сезоне, но и без них команда в состоянии создавать голевые моменты и реализовывать их.
Гости не обладают самой надежной защитой и много пропускают.
Хозяевам нужна победа в этом матче, чтобы сильно не отстать от тройки лидеров чемпионата.
Ориентировочные составы:
Галатасарай: Муслера — Шеджу, Кайя, Калик — Кароль, Инан, Джигерджи, Озтекин — Жозуэ, Дердийок, Родригеш
Генчлербирлиги: Хопф — Огуз, Кларо, Политевич, Караэр — Шахин, Халили — Дуруэр, Бади, Карабулут — Мурики
Не сыграют: Азиз, Снайдер, Брума, де Йонг (все Галатасарай)
Интересные факты:
- Генчлербирлиги не забивал в последних четырех выездных матчах в чемпионате.
- Генчлербирлиги проиграл последние четыре матча.
- Галатасарай побеждал в последних трех играх против Генчлербирлиги во всех турнирах.
прогноз 3:0
Артем Голобоков, Football.ua