Турция

Новым главным тренером турецкого Бурсаспора стал Поль Ле Гуэн.

Официальный сайт Бурсаспора объявил о назначении главным тренером первой команды 53-летнего французского специалиста.

Ле Гуэн сегодня подписал контракт с турецким клубом. Ранее наставник тренировал Ренн, Лион, Рейнджерс, ПСЖ и национальные сборные Камеруна, Омана и Нигерии.

Ранее сообщалось, что француз подпишет с турецким клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Бурсаспор в сезоне-2016/17 занял 15-е место в чемпионате Турции.