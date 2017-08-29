Турция

Президент Динамо Киев Игорь Суркис не собирается бесплатно отпускать футболиста летом в Бешикташ.

Бешикташ не сумел договориться с Динамо о покупке защитника киевского клуба Домагоя Виды.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, президент вице-чемпионов Украины Игорь Суркис просит за своего футболиста, чей контракт заканчивается в конце года, 8 миллионов евро.

"Мы его отпустим за 8 миллионов евро. Если вы не готовы столько платить, ждите, когда он станет свободным агентом", — цитирует издание Суркиса.

Отметим, ранее президент Динамо Киев в одном из своих интервью говорил о том, что если на него выйдет Бешикташ и предложит сумму, которая устроит клуб – Виду отпустят.

Ранее турецкая пресса сообщала, что Бешикташ готов выложить за игрока 2 миллиона евро.

Напомним, контракт Виды с Динамо действует до конца 2017 года. По словам самого футболиста, сейчас все решает президент киевского клуба — останется он, или будет играть где-то еще.