Лига Европы

Защитник Динамо Евгений Хачериди прокомментировал игру команды против Янг Бойз.

В рамках 4 тура группового этапа Лиги Европы Динамо на выезде обыграло Янг Бойз (1:0), добыв путевку в плей-офф турнира.

По словам защитника киевлян Евгения Хачериди, команда заслужила подобный результат.

"Эта игра была для нас важна. Мы хотели отыграться за первый неудачный матч с Янг Бойз на выезде. Хорошо, что победили. Теперь в хорошем настроении будем готовиться к матчу в Полтаве".

"Да, в чемпионате мы потеряли очень много очков, даже в тех матчах, где должны были выигрывать — против Зари, Карпат. Но мы будем бороться до последнего. В еврокубках нам больше везет. Я считаю, что мы заслуженно занимаем первое место в группе".

"Не сказал бы, что в этом матче нам повезло. Да, первый тайм был не самым лучшим. А в перерыве тренеры нам подсказали, что надо изменить, и у нас начало что-то получаться, мы стали лучше держать мяч, появились очень хорошие моменты. Кравец не реализовал стопроцентный момент. А у Янг Бойз почти ничего не было, они начали грузить мяч вперед. Они имели только один момент — когда Бущан ошибся при передаче от своего. Возможно, они наиграли на гол, но не более".

"В перерыве тренер поговорил с нами жестко, но это нормально. Главное — что мы победили", — цитирует Хачериди официальный сайт Динамо.

Ранее игру против Динамо прокомментировал главный тренер Янг Бойз Адольф Хюттер.