Лига Европы

Подопечные Александра Хацкевича сумели на выезде минимально победить Янг Бойз — 1:0.

Янг Бойз с первых же минут матча с Динамо показал, кто хозяин на Стад де Сюисс – швейцарцы прибрали инициативу в свои руки и методично создавали напряжение у ворот Динамо. Киевляне, кажется, были не против такого расклада, и вполне позволяли сопернику лишнее. Так, на 16-й минуте после прострела Нсаме мяч был вынесен, но не очень далеко — защитники наблюдали, как Эбишер пробивал издали – угловой. Но этот же угловой мог обернуться для киевлян пропущенным голом: после подачи Нуху пробил в штангу, а добивавший Нсаме – в Ассале.

На 20-й минуте Вида очень опасно пытался прервать удар швейцарцев в подкате – мяч чуть не срезался в девятку ворот Бущана!

Свой лучший момент в первом тайме Динамо создало усилиями Морозюка и Мораеса, который после подачи Николая пробивал по воротам пяткой. Лишь Мбабу уберег Янг Бойз от пропущенного мяча, когда выбивал уже из пустых ворот.

В первой части встречи динамовцы нанесли всего 3 удара по воротам, Янг Бойз – 12. Тем не менее, в перерыве тренерский штаб киевлян наверняка нашел нужные слова – потому что на вторую часть встречи Динамо вышло куда собраннее и острее.

Сразу же Буяльский в касание вывел Кравца на убойную позицию, Артем пробивал в дальнюю девятку, но совсем немного промахнулся... Лучший момент Динамо случился на 59-й минуте: Артем Кравец после углового пробил головой прямо в фон Бальмооса, добивание Виды было заблокировано, Хачериди бил мимо и мяч пытался доставить в ворота Гармаш — не сумел как следует попасть по мячу!

Через две минуты Буяльский забьет впервые в этой игре. Правда, судьи не засчитают этот мяч из-за офсайда у Мораеса.

И все же, взятие ворот созрело к 70-й минуте: Гонсалес на фланге ушел от Лотомба, отдал в центр на Буяльского и Виталий в окружении 3 игроков отправил мяч в угол ворот!

Швейцарцы заиграли чуть активнее и несколько раз могли сравнивать счет, но уже в этот раз футбольный бог был на стороне Динамо – счет больше не изменился и киевляне все-таки взяли реванш у швейцарцев.

Янг Бойз – Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 70

Янг Бойз: Фон Бальмос — Мбабу, Нуху, Фон Берген, Лотомба — Сулеймани, Эбишер, Соу, Фасснахт (Шик, 81) – Нсаме (Нгаламеу, 73), Ассале.

Динамо: Бущан, — Кендзера (Кравец, 46), Вида, Хачериди, Пиварич — Корзун, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 87) — Морозюк, Гонсалес — Мораес.

Предупреждения: Эбишер – Корзун, Кравец, Буяльский, Гармаш.