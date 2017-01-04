Украина

Блаугранас не оставляют попыток заполучить защитника Шахтера Дарио Срну.

Напомним, в декабре испанские СМИ активно распространяли информацию, что 34-летний бек может перебраться в стан Барселоны.

Недавно стало известно, что каталонский клуб предложил Срне контракт на полтора сезона и ждет его ответа.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, блаугранас продолжают работать над переходом хорвата.

Сообщается, что одним из камней преткновения в ситуации с трансфером Срны является финансовый вопрос.

В текущем сезоне на счету капитана Горняков 21 матч во всех турнирах и 1 точный удар.