Украина

В ближайшее время капитан Горняков Дарио Срна должен принять решение относительно своего перехода в Барселону.

Барселона уже давно ищет замену правому защитнику команды Алейшу Видалю, который с момента своего перехода из Севильи так и не смог впечатлить тренерский штаб сине-гранатовых.

В последние месяцы в прессе появляется все больше информации касательно потенциального перехода в стан блаугранас капитана донецкого Шахтера Дарио Срны.

Недавно испанские СМИ писали, что в лице Дарио Барселона видит краткосрочное решение проблемной позиции правого защитника.

Как информирует Mundo Deportivo, на руках у Срны есть конкретное предложение от Барселоны, так что последнее слово остается за ним. Согласно источнику, речь идет о соглашении на полтора сезона.

При этом отмечается, что предложение испанского гранда не является слишком привлекательным с финансовой точки зрения, так что в случае согласия хорват пойдет на значительное уменьшение заработной платы.

Также обязательным условием Барселоны остается переход Дарио в статусе свободного агента.

В текущем сезоне 34-летний защитник провел за Шахтер 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 8 ассистов.