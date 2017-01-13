Украина

Экс-нападающий Ворсклы Юрий Коломоец перебрался в венгерский МТК.

26-летний форвард подписал контракт с МТК из Будапешта, информирует официальный сайт венгерского клуба. Стороны подписали соглашение на два с половиной года.

В первой части сезона форвард за Ворсклу забил семь голов в 16-ти матчах. За полтавчан футболист играл с начала 2016-го, когда перебрался из Александрии.

МТК выступает в Высшей лиги Венгрии. После 19-ти туров команда идет на предпоследнем месте в зоне вылета, набрав 20 очков.