Вратарь камеской Стали Юрий Панькив прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Леонида Кучука.
Юрий Панькив, fcstal.com
16 января 2017, 23:00
Напомним, что накануне Сталевары вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части текущего сезона под руководством тренерского штаба 57-летнего белорусского специалиста.
Стоит отметить, что в 2012 году Панькив выступал за киевский Арсенал, который тогда тренировал именно Кучук.
"Как отнесся к назначению на должность главного тренера команды Леонида Кучука? Естественно, что мы все знаем Леонида Станиславовича как тренера. Я с ним работал, правда, недолго. Он максималист и знает, как добиться высокого результата, что очень важно для нашей команды", — заявил 32-летний кипер Стали в интервью официальному клубному сайту.
"Что ожидаю от сборов? Знаю требования Леонида Станиславовича, поэтому уверен, что сборы будут для нас непростыми".
В рамках подготовки ко второй части сезона Сталевары проведут два сбора в Турции.