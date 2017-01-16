Украина

Вратарь камеской Стали Юрий Панькив прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Леонида Кучука.

Напомним, что накануне Сталевары вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части текущего сезона под руководством тренерского штаба 57-летнего белорусского специалиста.

Стоит отметить, что в 2012 году Панькив выступал за киевский Арсенал, который тогда тренировал именно Кучук.

"Как отнесся к назначению на должность главного тренера команды Леонида Кучука? Естественно, что мы все знаем Леонида Станиславовича как тренера. Я с ним работал, правда, недолго. Он максималист и знает, как добиться высокого результата, что очень важно для нашей команды", — заявил 32-летний кипер Стали в интервью официальному клубному сайту.

"Что ожидаю от сборов? Знаю требования Леонида Станиславовича, поэтому уверен, что сборы будут для нас непростыми".

В рамках подготовки ко второй части сезона Сталевары проведут два сбора в Турции.