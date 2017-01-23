Украина

В эксклюзивном интервью Football.ua игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о своем переходе из Зари в Фенербахче и первых впечатлениях от пребывания в турецком клубе.

- Когда впервые узнал об интересе Фенербахче?

- Когда был в отпуске, мне позвонил мой агент Вадим Шаблий и сказал, что во мне заинтересован Фенербахче.

- Были ли другие варианты?

- Были, однако только на уровне разговоров, не более.

- Почему решил согласиться на предложение Фенербахче?

- Потому что это большой клуб, который всегда борется за высокие места во всех турнирах.

- Слухи сватают в Фенербахче и Ивана Петряка… Говорят ли об этом что-то в самом клубе?

- Я ничего не слышал поэтому поводу. Это ведь все происходит на уровне руководства.

- Как приняла команда? Был какой-то ритуал посвящения?

- Никакого ритуала не было. Команда приняла великолепно, все поддержали ,пожелали успехов.

- Что больше всего впечатлило в турецком клубе?

- Уровень организации. Тут каждый момент тщательно продуманный, все делается для футболиста – не только в игровом плане, но и в быту.

- Чем тренировки у Дика Адвокаата отличаются от занятий Юрия Вернидуба?

- Почти ничем, очень много похожих занятий.

- Уже успел ощутить знаменитую любовь турецких фанатов? Ты только перешел в Фенербахче, а они уже фан-страницы в Инстаграме создают…

- Да, есть такое! Они действительно очень сильно любят футбол.

- Намерен ли клуб побороться за чемпионство в этом сезоне или ставка будет сделана на Лигу Европы?

- Перед Фенербахче всегда ставятся максимальные задачи во всех турнирах и чемпионат – не исключение.

- Какие ощущения после первого официального гола за Фенербахче?

- Самые положительные. Гол придает очень много уверенности и сил.

- Ты уже начал приносить команде пользу на поле, забивая голы и отдавая передачи. Как удалось так быстро адаптироваться на новом месте?

- Времени на раскачку нет. Аренда всего лишь до конца сезона, поэтому за короткий промежуток времени нужно себя проявить по максимуму.

- Если в Фенербахче все сложится благополучно, но и Шахтер позовет обратно — какой вариант предпочтешь?

- Над этим пока не думаю. У меня есть арендное соглашение и я его выполняю.

- С другими украинскими легионерами в Турции поддерживаете связь?

- Нет, ни с кем из украинцев не общались.

- С переходом в топ-клуб с европейским именем увеличились амбиции относительно национальной сборной?

- Амбиции всегда только максимальные. Чем выше уровень – тем выше требования.

- Твои функции на поле в Фенербахче, по сравнению с Зарей, сильно изменились?

- Существенно ничего не изменилось – тренер ставит передо мной те же задачи, которые ставились и в Заре. Ну а я, в свою очередь, стараюсь все это выполнять.

- Как влияет на твою игру присутствие впереди форвардов такого уровня, как ван Перси и Соу, ведь в Заре в этом сезоне как раз не хватало бомбардира на острие, а самым результативным игроком стал ты сам. При этом на твоем счету только два ассиста.

- На моем счету 4 ассиста. Появилось больше возможностей для завершения атак, ведь это форварды высочайшего уровня.

Евгений Музыка, Football.ua