Защитник донецкого Шахтера Иван Ордец поделился своими эмоциями после спарринга с шведским Норчепингом (6:1).
Иван Ордец, shakhtar.com
28 января 2017, 22:19
Стоит отметить, что свой следующий контрольный матч Горняки проведут 31 января в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup с чешским Яблонцем.
Начало игры в 18:00 по Киеву.
"Когда команда побеждает, это добавляет всем позитивных эмоций и работать становится чуть легче. Тем более взяли верх с крупным счетом, что приятно вдвойне. Многое получалось в атаке, и это вылилось в шесть забитых мячей", — заявил 24-летний центрбек донетчан в интервью официальному клубному сайту.
"Утром главный тренер указал нам на ошибки, которые мы допустили во вчерашнем матче против Аустрии. И уже сегодня мы сыграли намного лучше: реализовали свои моменты, были достаточно надежны в обороне".
"Причем отмечу, что здорово проявили себя оба состава: и те, кто играл в первом тайме, и те, кто вышел во втором. Шведский футбол для нас немного экзотичен, сыграть с таким соперником всегда интересно. Наверное, встречи с данными командами возможны только на сборах".