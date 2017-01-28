Украина

Защитник донецкого Шахтера Иван Ордец поделился своими эмоциями после спарринга с шведским Норчепингом (6:1).

Стоит отметить, что свой следующий контрольный матч Горняки проведут 31 января в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup с чешским Яблонцем.

Начало игры в 18:00 по Киеву.

"Когда команда побеждает, это добавляет всем позитивных эмоций и работать становится чуть легче. Тем более взяли верх с крупным счетом, что приятно вдвойне. Многое получалось в атаке, и это вылилось в шесть забитых мячей", — заявил 24-летний центрбек донетчан в интервью официальному клубному сайту.

"Утром главный тренер указал нам на ошибки, которые мы допустили во вчерашнем матче против Аустрии. И уже сегодня мы сыграли намного лучше: реализовали свои моменты, были достаточно надежны в обороне".

"Причем отмечу, что здорово проявили себя оба состава: и те, кто играл в первом тайме, и те, кто вышел во втором. Шведский футбол для нас немного экзотичен, сыграть с таким соперником всегда интересно. Наверное, встречи с данными командами возможны только на сборах".