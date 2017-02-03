Каменская Сталь продолжает готовиться к весенней части текущего сезона.
fcstal.com
03 февраля 2017, 23:24
Как сообщает официальный сайт Сталеваров, сегодня после 3-дневного перерыва команда Леонида Кучука возобновила работу на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Отмечается, что каменчане уже договорились о проведении 3 контрольных матчей, расписание которых представлено ниже.
8 февраля, 16:30 — Вождовац (Сербия)
13 февраля, 10:00 — Актобе (Казахстан)
13 февраля, 16:30 — Пахтакор (Узбекистан)
Заключительные два спарринга на турецком сборе Сталь планирует провести 17 февраля, однако имена соперников станут известны позже.