Украина

Новичок Карпат Артем Филимонов пообщался с клубной пресс-службой.

О первых сборах:

"Тяжело, но одновременно и достаточно быстро они прошли. Возможно, за счет того, что больше внимания уделяли работе именно с мячами, то и незаметно прошло время. С Черноморцем тоже была похожая ситуация, почти все упражнения выполняли с мячами".

О первых впечатлениях от Карпат:

"Вижу, что футболисты и тренерский штаб нацелены на то, чтобы достигать максимальных результатов в УПЛ, а затем и в еврокубках. Создается коллектив, который будет биться за самые высокие места. На данный момент, продолжаю знакомство с командой, проходит период адаптации, только положительные эмоции. Прекрасная тренировочная база, хоть она и находится на небольшой территории, и на самом деле там есть все необходимое. Современное медицинское оборудование, абсолютно все для правильного восстановления футболистов: бассейн, различные виды саун, новый тренажерный зал. Когда приехал во Львов подписывать контракт, даже был немного поражен столь современной тренировочной базой".

О тренере Олеге Дулубе:

"Под его руководством я уже начал думать по-другому, замечаю, что в чем-то добавляю. Он больше требует, собственно, за счет этого можно расти индивидуально".

"Он меня пригласил, а значит ему понравился мой стиль игры. Именно сейчас, в некоторых эпизодах, он мне подсказывает, как можно сыграть умнее, чтобы стать полезным для команды. Обращает внимание на то, как правильно остановить атаку соперника, чтобы не получить ни желтой карточки, ни фола; показывает опасные зоны, в которых нежелательно зарабатывать штрафные удары, которые затем станут угрожающими для нашей команды.

О большом количестве желтых карточек:

"Иногда желание выиграть мяч берет верх. Но с годами, опытом надеюсь стать более спокойным. Как сдерживаю свою злость? Стараюсь перебороть себя и в некоторых эпизодах сыграть не на эмоциях, а более разумно и спокойно. Тем не менее и, все равно, жестко. Моя позиция требует того, чтобы я выходил и пытался затормозить атаку соперника, адресовать мяч в верхнюю зону, где уже мои партнеры могут им распорядиться и в дальнейшем забить гол. В целом, нужно играть жестко, забирать как можно больше мячей, чтобы в дальнейшем развивать атаки. Просто это мой стиль игры".

О жесткости на футбольном поле:

"До драк дело никогда не доходило. Считаю, на поле все нужно решать по-футбольному. Были ситуации, когда с футболистами на протяжении всей игры уничтожали друг друга ногами, но отнюдь не кулаками. После поединка, в подтрибунном помещении, уже шли и обнимались. На поле друзей быть не может, а вне его я со всеми всегда имел хорошие отношения. Желание с кем-то драться у меня никогда не возникало, это не мой метод. Большинство знают меня, мой характер, какой я вне поля. Я на поле и я в жизни — это совершенно разные люди. Футбольная игра не должна влиять на отношения за пределами поля".

О том, почему его не отпугнула борьба за выживание:

"Перед переездом во Львов, я взвесил все "за" и "против". Руководство Карпат меня смогло убедить, что у этого клуба есть определенный вектор развития. Считаю, что если есть твердый взгляд в завтра, это привлекает. Карпаты — новый вызов для меня, как для футболиста".

О лидерстве:

"Стараюсь вдохновлять партнеров по команде, объяснить им, что самое главное биться до конца, независимо от результата, от того как складывается игра. Стараюсь донести им, что несмотря на отрицательный результат еще не все потеряно; проигрывая, нужно уметь завести своих партнеров по команде. Никогда ни на кого не вопить какие-то ошибки, всегда стараюсь только поддержать".

О том, как завоевывать место в старте:

"Работаю, работаю и еще раз работаю, это, пожалуй, самое лучшее доказательство. Выхожу на поле и показываю своим трудом, что прогрессирую. Часто, остаюсь после тренировок и стараюсь становиться лучшим в тех компонентах, где еще надо прибавить".

О футбольной жизни:

"24 часа в сутки живу мыслями о футболе. Друзья иногда советуют мне чаще отвлекаться, а я с детства привык много работать. Если я не тренируюсь, то все равно думаю о футболе, закончилось тренировки — я остаюсь и работаю самостоятельно над собой, анализирую свои действия. Хотя в чем-то с ними согласен, нужно научиться переключаться с игры на другое".

Факторы для достижения успеха:

"Целеустремленность, честное отношение к себе и к работе и внутренняя сила".

О болельщиках:

"Уважаю тех фанатов, которые объективны в своей критике, которые всегда поддерживают команду, независимо от результатов; для меня это показатель настоящего болельщика. Поддерживать команду только в период хороших времен — это неправильно. При таких фанатах, которые душой и сердцем переживают за любимую команду — я готов умереть на поле".

О стиле поддержки:

"Файера? Это их фанатское движение, для них футбольный матч — праздник, взрыв эмоций. Бывают такие моменты, когда при -15 градусах они стоят без футболок — это их своеобразный порыв страстей. Если все происходит без перебора, то файер-шоу не могут не нравиться. На поле бежишь — взорвалась петарда, даже немного страшно стало, а позже, смотришь по телевизору на то же файер-шоу — это невероятно. Идет обмен энергией, зарядом с нашими фанами, это никак не может не нравиться".