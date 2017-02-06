Украина

Защитник Олимпика Темур Парцвания заявил, что откажется от украинского гражданства и получит грузинский паспорт.

"Хочу сделать объявление по поводу интервью, которое было напечатано на сайте Sportall.ge и привлек внимание средства массовой информации Украины", — написал Парцвания на своей странице в сети Facebook.

"Главный тренер грузинской сборной Владимир Вайс неоднократно заявлял о том, что мы, рожденные в Грузии, по тем или иным причинам отказались от гражданства и играем за другую страну, и мы должны получить согласие о возврате грузинского гражданства".

"Я в интервью заявлял, что готов отказаться от украинского гражданства и не принимал этого решения за один день. Я родился в Грузии, я — грузин, мои родители живут в Грузии и на каком-то этапе своей жизни я вернусь на родину. Много раз говорил и повторюсь, Украина для меня вторая Родина. Я вырос в Украине и там сформировался как человек и футболист. Люблю эту страну и неоднократно исполнял украинский гимн, но никогда Грузии, где родился и живут мои родители".

"Мечта всех футболистов, чтоб они примерили на себя майку сборной. Когда ты чувствуешь такое внимание со стороны Грузии, людей, поклонников, СМИ, тренеров и т.д. я был обязан публично оценить эту любовь, внимание и уважение. Любой из вас, будь на моем месте поступил бы также. Люблю Украину, но я — грузин и хочу вернуть гражданство своей страны. Было трудным принять это решение, но в Украине нет двойного гражданства".

"Мои слова были неправильно интерпретированы. Будто для меня не проблема отказаться от украинского гражданства. Это решение далось не легко и не надо спекулировать этой темой", — резюмировал защитник Олимпика.

Темур Парцвания является уроженцем Тбилиси, а в Украину перебрался в 2004 году, когда стал игроком академии киевского Динамо. Парцвания имеет в своем активе 13 поединков и 2 гола в составе юношеской и молодежной сборной Украины.