Украина

Генеральный директор Черноморца Сергей Керницкий не считает, что потеря полузащитника Влада Калитвинцева критически скажется на команде.

Калитвинцев провел последние полтора сезона в Черноморце на правах аренды из Динамо. Нынешней зимой он покинул Одессу и перешел в Зарю. За луганчан он будет играть год на правах аренды.

Сам Владислав назвал этот трансфер "шагом вперед".

"Потеря Калитвинцева? Мне всегда режет слух понятие "зависимость от кого-то". Не нужно забывать, что Влад нам помог в период, когда мы формировали новую команду. Но с другой стороны – время прошло и ребята выросли. Сейчас они уже себя совершенно по-другому чувствуют, уверены в себе и показывают другой футбол, выше его. И прогрессируют", — заявил Керницкий в интервью телеканалу Футбол 1.

"Зависимость может какой-то период и была, но сейчас все выровнялись и команда представляет единое целое. Думаю, в весенней части покажем достойный результат".