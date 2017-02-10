Украина

Экс-защитник Карпат Владимир Костевич, который этой зимой перебрался в Лех, сегодня дебютирует за польский клуб.

24-летний украинец попал в стартовый состав на матч 21-го тура польской Премьер-лиги. Это первое появление Костевича в официальной встрече за Лех.

Соперник команды украинского фуллбека — Термалика. Напомним, за гостей выступает Артем Путивцев, который также оказался в стартовой 11-ке своей команды.

Перед очным противостоянием Лех идет пятым, отставая от четвертой Термалики на один балл.