Украина

Капитан Динамо Андрей Ярмоленко пропустил сегодняшний товарищеский матч против Шаньдун Лунэн (1:1) из-за повреждения.

Как сообщает издание zbrina.com, лидер Динамо Андрей Ярмоленко не играл против китайцев из-за небольших проблем со спиной. Тренерский штаб решил предоставить крайнему полузащитнику отдых.

Напомним, киевляне сыграли против Шаньдун Лунэн вничью 1:1, пропустив первыми. На результативный удар итальянца Пелле, забитым голом Динамо ответило в исполнении Яремчука.

Следующий спарринг, на который приедет и тренер национальной команды Андрей Шевченко, пройдет завтра. Соперник - китайский Хебей Чайна Форчун.