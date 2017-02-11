Украина

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Евгений Болкун призывает Олимпик действовать, если донецкий клуб действительно собирается играть на стадионе.

Несмотря на уверенность представителей Олимпика в том, что первые три домашние игры второй части сезона команда проведет во Львове, руководители Арены Львов заявляют об отсутствии соглашения.

"Олимпик изъявил желание провести как минимум первые три домашние игры на Арене Львов, они интересовались стоимостью, но дальше этого разговор не зашел. Потом я видел интервью спортивного директора клуба, который заявил об устной договоренности, но устной договоренности мало. Нужно подписывать договор, ведь первая игра уже 25 февраля, и нужно готовить стадион", — сказал Болкун в комментарии телеканалу Футбол 1.

"Надо включать подогрев, чтобы поле было в хорошем состоянии, а это большие расходы. Кроме этого, нужно готовит стюардов, подписывать соглашения с полицией, медицинской службой и пожарными. Если Олимпик хочет играть 25 февраля на Арене Львов, то максимум на следующей неделе должен быть подписан договор, ведь первые игры как раз самые затратные. Если такого соглашения не будет, то мы, наверное, откажемся от предложения", — резюмировал и.о. директора Арены Львов.

Первую часть сезона Олимпик играл преимущественно в Сумах, пока в последнем матче поле оказалось не готовым, а поединок против Карпат не состоялся.