Украина

Полузащитник Шахтера Фред оценил состояние команды, которой скоро предстоит сыграть первый официальный матч в этом году.

В четверг Шахтеру предстоит на выезде сыграть с Сельтой в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы все понимаем, что матч с Сельтой будет очень важным и сложным. По последним играм соперника видно, что это качественная команда, которая показывает футбол высокого уровня. Поэтому тренеры просят обращать внимание на детали в наших действиях, что поможет на 100 процентов подготовиться к встречам Лиги Европы", — отметил Фред в интервью официальному сайту Шахтера.

Этот поединок станет для Шахтера первым официальным в 2017 году.

"Да, выходить после длительной паузы, к тому же на такой важный матч, всегда нелегко. Тем не менее мы провели отличные сборы, много работали, сыграли несколько спаррингов и набрали неплохую форму. Думаю, как я, так и мои партнеры пребывают в хороших физических кондициях и полностью готовы к продолжению сезона".

"Мы просто должны играть в свой футбол, действовать на высшем уровне, показывать лучшие качества, которые у нас есть. По сопернику тоже видно, что он может демонстрировать результативный футбол, но мы должны сделать это лучше".

Встреча Сельты с Шахтером начнется в 20.00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 23 февраля в Харькове, начало – в 22.05.