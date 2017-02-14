Подопечные Юрия Вернидуба в контрольном матче проиграли оппоненту из Казахстана (0:1).
Заря, Football.ua
14 февраля 2017, 16:59
Астана — Заря 1:0
Голы: Мужиков, 55
Заря: Чуваев (Шевченко, 61), Сухоцкий (Соболь 56), Чечер (Шершень, 66), Форстер, Опанасенко (Ярмаш, 73), Гречишкин (Чайковский, 46), Бабенко (Липартия, 46), Харатин (Любенович, 58), Паулиньо (Безбородько, 74), Бонавентуре (Калитвинцев, 46), Кулач (Кадимян, 46)
Напомним, что в предыдущем товарищеском матче луганчане с аналогичным счетом переиграли Локомотив Ташкент.