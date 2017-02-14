Украина

Президент каменской Стали Вардан Исраелян рассказал о реконструкции стадиона Металлург.

Стоит отметить, что родной стадион Сталеваров не соответствует стандартам УПЛ (недостаточное количество мест на трибунах), поэтому с лета 2015 года они проводят свои домашние матчи на днепровском Метеоре.

Напомним, что ранее нынешний президент Стали подтвердил, что Сталевары не будет менять домашний стадион.

Однако реконструкция каменского Металлурга, начатая предыдущим руководством клуба еще в 2015 году, продолжается до сих пор, а конкретных сроков ее завершения никто не называет.

"У нас не было возможности для тренировок и нам пришлось выехать. Почему Киев? Потому что мы уже знали там много мест, где команда может базироваться и тренироваться", — заявил Исраелян в интервью каналу Футбол 1.

"Естественно, выбирали из соображений соотношения цены и качества. Конечно, нам трудно. Мы выбрали Киев не потому, что это – красивый город, столица, и там все хорошо. Я бы с удовольствием базировался и в Днепре, в Каменском том же самом, если бы была возможность. Больше бываю там, чем в Киеве. Радуюсь, когда есть возможность на два-три дня вывести команду в город, чтобы люди видели, что в этом городе есть команда".

"Сейчас в нем готовим уже несколько полей, чтобы бы хотя бы команда U-19 или дублирующий состав смогли базироваться там и даже играть. Вы видели поле Метеора. Раньше же оно не было такое. Благодаря людям, которые работают там, благодаря нашему агроному оно уже стало похоже на поле, которое подходит по всем требованиям".

"Самый важный момент – никто не отошел от мыслей, чтобы построить стадион там. Он будет строиться. Сначала растянулись сроки, потому что надо было проект менять. Насколько я знаю, очень много работы делается на самом заводе – сваи, много чего… Когда строительство начнется основательно, чтобы сказать, что оно началось и через 6 месяцев закончится – я не могу сказать. Это как раз связано и с финансированием, естественно. То, что стадион будет достроен – это 100%. На счет тех разговоров, что в следующем сезоне мы будем там играть – я сам не уверен. Но надеюсь, что к ноябрю стадион будет готов. Не знаю, насколько все уложится в этот срок, с уверенностью не могу сказать".