Украина

Экс-полузащитник Карпат Артур Карноза пытается проявить себя в Черноморце.

Два месяца назад 26-летний полузащитник покинул Карпаты и с тех пор находится в поисках нового места работы.

Теперь же, сообщает Football Hub, Артур Карноза находится в расположении Моряков, где пытается доказать, что достоин играть в одесской команде.

Карноза выступал за Карпаты с лета 2014-го года, сыграв за это время 34 матча в УПЛ, забил 5 голов, а также провел две игры в Кубке Украины.