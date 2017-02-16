Как информирует официальный сайт ФФУ, 12 экс-игроков Металлиста отстранены от футбола на сроки от 6 месяцев до 3 лет за участие в договорных матчах. 

Для организаторов также предусмотрена условная пожизненная дисквалификация.

Дисквалификацию заработали следующие игроки: Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха и Денис Ткаченко.