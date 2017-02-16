Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение дисквалифицировать ряд бывших игроков харьковского Металлиста за участие в матчах с фиксированным результатом.
ДАНИИЛ СОЛОМАХА, METALIST.UA
16 февраля 2017, 17:51
Как информирует официальный сайт ФФУ, 12 экс-игроков Металлиста отстранены от футбола на сроки от 6 месяцев до 3 лет за участие в договорных матчах.
Для организаторов также предусмотрена условная пожизненная дисквалификация.
Дисквалификацию заработали следующие игроки: Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха и Денис Ткаченко.