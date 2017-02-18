Украина

Полузащитник Днепра Максим Лунев рассказал о тренировочных сборах команды и своих ближайших ожиданиях.

В поединке против тбилисского Локомотива Лунев получил небольшое повреждение.

"Получил сильный удар в поясницу. Врачи рекомендовали взять паузу в работе на один день — и сейчас все в порядке", — цитирует Максима пресс-служба Днепра.

В этом поединке Днепр уступил грузинской команде со счетом 1:2.

"Конечно, хочется всегда выигрывать. Тем более что игра с Локомотивом получилась нервозной. Взять даже эпизод с моим голом. Я хотел быстро взять мяч и отнести его на центр, но меня начали толкать. Конечно, неприятно проигрывать, но главное, чтобы победы были в чемпионате".

"После каждой игры проводится теоретические занятия, на которых тренер рассказывает, какие ошибки допустили и как их исправить. Отмечает, что делали хорошо, а что плохо. Думаю, это каждому идет на пользу".

"Сейчас от всех нас требуют больше хорошего отбора, потому что у нас молодая команда, и в этом компоненте нужно прибавлять. Просят хорошо двигаться. Лично мне говорили, чтобы чаще простреливал в штрафную, потому что я больше привык убирать мяч под себя".

Также Лунев поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Жду побед и очень хочу забить свой первый гол в официальных матчах. А то две голевые передачи уже отдал, а вот самому забить еще не получилось".

Скоро Днепру предстоит возобновить для себя Премьер-лигу матчем против Зирки 26 февраля. Сейчас днепряне занимают 10-е место в УПЛ, Зирка идет восьмой.