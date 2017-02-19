Украина

Александрия находится в поисках нападающего.

Об этом в интервью официальному сайту клуба заявил наставник Александрии Владимир Шаран.

"Мы в поисках хорошего нападающего. У нас хорошие игроки на этой позиции, но за девять матчей лишь один забитый гол – это очень мало, поэтому у меня есть претензии не только к нападающим, но и атакующим полузащитникам"

"Мы надеемся, что Кулиш наберет форму, ведь немало пропустил из-за травмы. Однако поиск нападающего продолжается".

Напомним, уже 25 февраля Александрия в родных стенах сразится с Волынью в рамках 19-го тура УПЛ.