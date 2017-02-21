В товарищеском матче Зирка забила четыре мяча в ворота кипрской команды.
Зирка, fczirka.com.ua
21 февраля 2017, 20:29
Кармиотисса — Зирка 0:4
Голы: Ситало, 10, Дрышлюк, 65, Акименко, 78, Збунь, 81
Зирка: Солдатенко, Лупашко (Жуков, 46), Кучеренко (Маткобожик, 65), Драченко (Дрышлюк, 46), Фатеев, Полегенько (Нельсон Фернандо Медейрос, 46), Ситало (Эсеола, ?), Бацула (Векляк, 46), Чичиков (Попов, 46), Акименко, Загальский (Збунь , 46)
26 февраля Зирка проведет матч в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги против Днепра.