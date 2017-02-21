Кармиотисса — Зирка 0:4
Голы: Ситало, 10, Дрышлюк, 65, Акименко, 78, Збунь, 81

Зирка: Солдатенко, Лупашко (Жуков, 46), Кучеренко (Маткобожик, 65), Драченко (Дрышлюк, 46), Фатеев, Полегенько (Нельсон Фернандо Медейрос, 46),  Ситало (Эсеола, ?), Бацула  (Векляк, 46), Чичиков (Попов, 46), Акименко, Загальский (Збунь , 46)

26 февраля Зирка проведет матч в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги против Днепра.