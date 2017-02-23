Украина

Бразильский форвард Черноморца Джордж Дос Сантос поделился первыми впечатлениями о своей новой команде.

Одним из новичков Моряков в зимнее межсезонье стал арендованный на год у австрийского Капфенберга 25-летний бразильский нападающий Джордж Элиас Дос Сантос. Немного освоившись в новой команде, футболист поведал в интервью официальному сайту ФК Черноморец о своих первых впечатлениях.

"Я не собирался покидать Австрию этой зимой, ведь дела у меня там, если судить по статистике (44 матча, 21 гол), шли неплохо, — рассказал Дос Сантос. — Но когда агент сообщил мне о варианте с Черноморцем, я не долго раздумывал. В моей карьере это шаг вперед, ведь украинский клуб играет в высшем дивизионе и намного сильнее Капфенберга. Мне говорили, что в Украине очень жесткий футбол, но меня это совершенно не волнует, ведь я сам не маленький и готов действовать в силовой манере".

"Всю свою профессиональную карьеру а играл исключительно в атаке, сейчас нахожусь в своей лучшей форме и хочу как можно больше играть и забивать, — признался Джордж. — Проблем с адаптацией у меня не возникло, вот только с языком сложно, пока могу сказать только "да", "нет", "спасибо". Но в общении мне помогает Сильвио. В целом же здесь есть все, что нужно для профессионального футболиста, поэтому надеюсь, что смогу повысить свой уровень и помочь Черноморцу во всех турнирах".