Защитник Шахтера Николай Матвиенко, выступающий на правах аренды за Карпаты, рассказал Football.ua о причинах, по которым выбрал львовский клуб.
fckarpaty.lviv.ua
23 февраля 2017, 19:37
Недавно стало известно, что защитник Шахтера Николай Матвиенко до конца нынешнего сезона будет защищать цвета Карпат на правах аренды.
- Николай, почему Вы решили перейти в Карпаты?
- Считаю, что это хороший клуб. Аренда поможет мне набраться опыта в Премьер-лиге, получать больше игровой практики.
- Не смущала ли позиция Карпат в самом низу таблицы?
- Нет, я на это даже не смотрел, если честно. Несмотря на это, команда играет в очень неплохой футбол.
- Разговаривал ли с Вами до перехода Олег Дулуб?
- Когда я согласился, он позвонил и мы переговорили немного. Но сказал, что больше уже при личной встрече будем разговаривать.
- Были ли другие варианты?
- Мне предложили перейти в Карпаты и я согласился. Даже не знаю, было ли что-то еще.
- Желаете ли вернуться в Шахтер?
- Конечно. Хотелось бы не просто вернуться, но уже и играть.
Football.ua