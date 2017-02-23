Украина

Защитник Шахтера Николай Матвиенко, выступающий на правах аренды за Карпаты, рассказал Football.ua о причинах, по которым выбрал львовский клуб.

Недавно стало известно, что защитник Шахтера Николай Матвиенко до конца нынешнего сезона будет защищать цвета Карпат на правах аренды.

- Николай, почему Вы решили перейти в Карпаты?

- Считаю, что это хороший клуб. Аренда поможет мне набраться опыта в Премьер-лиге, получать больше игровой практики.

- Не смущала ли позиция Карпат в самом низу таблицы?

- Нет, я на это даже не смотрел, если честно. Несмотря на это, команда играет в очень неплохой футбол.

- Разговаривал ли с Вами до перехода Олег Дулуб?

- Когда я согласился, он позвонил и мы переговорили немного. Но сказал, что больше уже при личной встрече будем разговаривать.

- Были ли другие варианты?

- Мне предложили перейти в Карпаты и я согласился. Даже не знаю, было ли что-то еще.

- Желаете ли вернуться в Шахтер?

- Конечно. Хотелось бы не просто вернуться, но уже и играть.

Football.ua