Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал отсутствие в заявке на матч с Зарей (2:1) некогда основного защитника команды Евгения Хачериди.
ЕВГЕНИЙ ХАЧЕРИДИ, FCDYNAMO.KIEV.UA
26 февраля 2017, 18:56
Вчера Динамо провело первый официальный сайт после зимней паузы. Киевляне на выезде добились волевой победы над Зарей — 2:1.
Весьма неожиданно вне заявки на эту игру оказался центрбек команды Евгений Хачериди.
"Хачериди такой же игрок Динамо, как и все остальные", — начал Ребров.
"Сейчас в 18 попали эти игроки. А почему Хачериди не попал в состав национальной сборной? Это нормально?".
"Вот поэтому он не попал в состав и на матч с Зарей. Потому что есть конкуренция. И я рад, что она есть".