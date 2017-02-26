Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал отсутствие в заявке на матч с Зарей (2:1) некогда основного защитника команды Евгения Хачериди.

Вчера Динамо провело первый официальный сайт после зимней паузы. Киевляне на выезде добились волевой победы над Зарей — 2:1.

Весьма неожиданно вне заявки на эту игру оказался центрбек команды Евгений Хачериди.

"Хачериди такой же игрок Динамо, как и все остальные", — начал Ребров.

"Сейчас в 18 попали эти игроки. А почему Хачериди не попал в состав национальной сборной? Это нормально?".

"Вот поэтому он не попал в состав и на матч с Зарей. Потому что есть конкуренция. И я рад, что она есть".