Украина

Защитник Стали Артем Шабанов дал свой комментарий после матча с Олимпиком (0:0).

В рамках 19-го тура УПЛ Сталь и Олимпик не смогли порадовать зрителей забитыми голами — 0:0.

"Большое спасибо болельщикам за поддержку; за то, что они приехали, проделав такой путь", — цитирует Шабанова официальный сайт Стали.

"Почему Сталь выглядела тяжеловато? Мы до этого тренировались на искусственном поле, а тут поле было мягкое, и нам тяжело дался переход. В перерыве удалось перестроиться, подсели в первом тайме, а во втором уже было лучше, и игра наладилась".

"Если бы мы выиграли, то в психологическом плане это бы придало нам уверенности к следующему матчу, и нам легче было бы к нему готовиться".