Украина

Главный тренер Карпат Олег Дулуб рассказал о влиянии форварда Александра Гладкого на игру львовян, а также порадовался, что нападающий отметился голом в матче с Волынью (2:1).

Вчера Карпаты обыграли Волынь 2:1. В этой встрече арендованный у Динамо форвард Александр Гладкий забил гол и сделал результативную передачу на Игоря Худобяка. Мяч в ворота лучан стал для Александра первым в УПЛ с мая 2016 года.

"Понимаете, Карпаты с Гладким и без него… Вот даже в этом сезоне в матче с Черноморцем, в силу того, что не было центрального нападающего, не было Саши, мы вынуждены были пробовать разные сочетания игроков. Поэтому у нас не получались выходы в атаку, в контратаку. А вот с выходом Гладкого, человека, который очень квалифицированно может зацепиться за мяч…", — отметил Олег Дулуб.

"Мы вчера, позавчера с Сашей разговаривали – он говорит: "Я очень хочу забить". Очень рад, что во встрече с Волынью Гладкий свой лицевой счет пополнил, открыл счет в новых Карпатах".

Благодаря этой победе Карпаты поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице, опередив на 1 пункт Волынь и на 2 – Днепр. При этом у подопечных Дулуба игра с Олимпиком в запасе.