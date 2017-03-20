Украина

Бывший владелец Металлиста Александр Ярославский поделился мнением о переезде Шахтера на харьковский стадион, а также о будущем Металлиста.

Шахтер перебрался на ОСК Металлист в феврале этого года, с тех пор все домашние поединки донецкая команда играет в Харькове. Отметим, что все затраты по уходу за газоном стадиона Шахтер взял на себя.

"Я очень доволен тем, что Шахтер играет в Харькове. Харьковчане смотрят футбол, а инфраструктура клуба не простаивает. Мы потратили на газон 3 миллиона евро, это настоящее технологическое изобретение. Я – за то, чтобы на стадионе проходили футбольные матчи", — приводит слова Ярославского телеканал Футбол.

"Мне Ринат Ахметов всегда говорил, что Металлист похож на Шахтер. Я бы хотел задать ему вопрос: «А на кого сейчас похож Шахтер?». Там на ключевых ролях – Марлос, Тайсон, Азаведо, Кучер. Все они – добротные футболисты и пришли в команду из Металлиста".

"Если бы мне предложили сейчас купить Металлист, без сомнений, я бы согласился. Сегодня, возможно и без предложения Ахметова я бы построил Металлист. Но пока это невозможно. А Ринату Леонидовичу огромное спасибо".