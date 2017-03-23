Украина

Во время международной паузы Черноморец проведет товарищеский поединок против молдавского Шерифа.

Как информирует официальный сайт Моряков, поединок между Черноморцем и Шерифом состоится 25 марта в Тирасполе.

Шериф является самым титулованным клубом Молдовы. На счету команды 14 побед в местном чемпионате, 8 раз Шериф становился обладателем национального Кубка, а еще 7 — обладателем Суперкубка.

После сыгранных 22-х туров чемпионате Молдовы Шериф возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на три балла.

Что касается Черноморца, то команда Бабича по итогам первой части сезона финишировала на 6 месте и в итоге будет бороться за место в еврокубках.