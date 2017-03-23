Украина

На следующий день после приезда в столицу Хорватии игроки и тренеры сборной Украины прогулялись по центру города.

После переезда из Австрии в Хорватию первую половину дня 23 марта, свободную от занятий, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его подопечные посвятили прогулке по Загребу.

От гостиницы Westin, в которой расположилась наша команда, до центра хорватской столицы — рукой подать, поэтому было решено пройтись по улицам города пешком.

Солнечная погода и 20 градусов тепла располагали к приподнятому настроению ребят, которые немного отвлеклись от мыслей о предстоящей игре.

Наших футболистов, а особенно их тренера, быстро узнали, причем не только по форме национальной сборной, а Андрей Шевченко выслушал немало теплых слов о своей игровой карьере от местных жителей.

После предматчевой пресс-конференции на Максимире с участием Андрея Шевченко и Тараса Степаненко — тренировка на поле предстоящей битвы.