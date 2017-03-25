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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проанализировал поединок отбора на ЧМ-2018 против Хорватии (0:1).

Украина минимально проиграла Хорватии из-за гола Николы Калинича (0:1). Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что в целом ситуация не так уж плоха.

"Игра складывалась из эпизодов. Когда в определенной фазе игры у соперника было преимущество, он его реализовал. А нам это не удалось сделать. Результат отрицательный, но с точки зрения игры, которую показывала команда и футболисты, у нас есть основания с оптимизмом смотреть в будущее. Сборная Хорватии получила некоторое преимущество, но в нашей группе еще ничего не решено, мы будем бороться за выход на чемпионат мира", — заявил Шевченко.

"Иногда нам удавалось создать определенный дискомфорт в самой важной линии хорватской команды, иногда – нет. Украина и Хорватия – разные по стилю игры команды. Этот стиль, собственно, определяют исполнители. В хорватской сборной есть очень сильные игроки в центре поля. Мы хорошо изучили соперника и знали, что он будет действовать именно так. Возможно, в первые 20 минут растерялись, но потом взяли игру под контроль. Мы играли в наш футбол, моментами удавалось действовать в манере, которую мне хотелось бы видеть в исполнении сборной всегда. Поэтому и вышел такой интересный матч. В определенных моментах у сборной Хорватии было преимущество в центре поля, а наше преимущество, как мы и рассчитывали, было на флангах".

Шевченко уверен, что в случае с пропущенным голом все решил 1 эпизод и 1 ошибка.

"Не зря Модрич и Ракитич играют в Реале и Барселоне. Именно они и создали голевой момент. Тяжело давать оценку, но секундная потеря концентрации привела к голу. С другой стороны, это очень классные футболисты, способные воспользоваться малейшим шансом. Мы же свои возможности не реализовали, хотя и до пропущенного мяча у нас было несколько ошибок".

Также Шевченко отметил дебют защитника Николая Матвиенко.

"Матвиенко, несмотря на свой возраст и первый матч в сборной, сыграл хорошо. Это тоже плюс для нас. В составе сборной ни для кого нет вакансий. Мы наблюдаем за кандидатами, они должны пройти тренировочный процесс в составе команды. И только потом, все оценив, мы принимаем решение, включать игрока в состав, или нет".

Во второй тайме на поле вышел второй нападающий – Артем Беседин.

"Мы чувствовали, что владеем преимуществом, поэтому под занавес поединка было уместно выпустить второго форварда, чтобы создать давление на линию обороны соперника. Считаю, что мы поступили правильно и у нас в концовке были моменты. Я всю жизнь в футболе и знаю, что невозможно побеждать всегда. Но и проигрывать можно по-разному. Это поражение неприятное, но мы движемся вперед".

В следующем, 6-м туре отбора на ЧМ, Украина сыграет на выезде против Финляндии. Встреча состоится 11 июня.