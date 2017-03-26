Украина

Полузащитник Карпат Артем Филимонов дал свой комментарий после матча с Олимпиком (0:0).

В рамках 17-го тура УПЛ Олимпик и Карпаты сыграли вничью 0:0.

"В Черкассы мы приехали только за победой, однако качество поля внесло свои коррективы в рисунок игры. Вместе с тем, могу сказать, что оно было одинаковым для обеих команд", — цитирует Филимонова официальный сайт Карпат.

"По крайней мере ту игру, которую мы стараемся демонстрировать, непросто показывать на таком газоне. Комбинационного футбола не было, но мы неоднократно здорово выходили из обороны в атаку и создавали моменты. Просто не хватило завершения".

"В целом результат можно занести себе в актив, поскольку играли против команды из верхней части турнирной таблицы. Также спасибо нашим фанатам за поддержку".